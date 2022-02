Alevalen cautivó con su música en un imponente showcase desde el Teatro Baralt

El escenario del Teatro Baralt se trasformó con una imponente y tecnológica producción donde la cantante Alevalen derrochó talento para cautivar a su fanaticada, amigos y medios de comunicación.

Alejandra Valentina Añez, nombre de pila de la joven, cautivó al público por más de una hora con una recopilación de todas sus canciones que próximamente terminarán de conformar su primer álbum musical. Un evento cargado de muchas emociones, alegrías y aspiraciones.

“Lento”, “Sola” y "Equivocado”, fueron de los primeros temas que interpretó Alevalen, canciones que dieron paso a su más reciente producción “Mala Fama” y “Un beso”, el hit que se ha posicionado en el primer puesto de la cartelera urbana del Monitor Latino.

La zuliana también compartió escenario con Pablo Rodríguez. Los artistas interpretaron “Mi momento”. “La química y el feeling que hay entre Pablito es algo impresionante”, comentó la joven previo al showcase en un ameno encuentro con los medios.

La marabina, quien realizó varios cambios de vestuarios que mostraron su faceta arriesgada, atrevida, y el amor por la moda, también homenajeó a la reconocida artista argentina Tini Stoessel con canciones que interpretó esta cantante y actriz por su paso por Disney.

“Ser mejor” de la serie Violetta y “Let It Go” de Frozen fueron los temas selectos por Alevalen para honrar el trabajo musical de Stoessel, quien la ha inspirado en su carrara.

Las impresiones continuaron con la interpretación de “Perdón, Perdón” de Ha-Ash, un cover que generó emociones porque la cantante marabina decidió hacerlo junto a su profesora de canto, Ana Belisario.

Alevalen no dejó de compartir sus alegrías y nuevos proyectos al cantar “Te quiero más” de Tini Stoessel y Nacho, tema que volverá a correar su fanaticada el próximo 2 de abril en Mall Paseo San Francisco cuando la joven haga la apertura el concierto del propio Miguel Ignacio Mendoza.

Con su estilo único en el reggaetón, fusionado con la música urbana, Alevalen cerró el show en compañía de sus admiradoras más pequeñas, niñas que decidieron bailar y cantar con la intérprete entre los aplausos del público.

Previamente, en la rueda de prensa desde la sala baja del Teatro Baralt, reveló que esperan llevar este show a Caracas y que este año lanzará “muchos proyectos nuevos”.

Desde la llamativa sala, decorada en gamuza fucsia, con estilizados muebles negro mate y altas jofainas con palmas, la artista también enalteció la dicha de poder hacer música en su tierra.

“De acá soy (Zulia) y no es por nada pero nosotros los marabinos somos los mejores. Amo a mi gente, mi tierra y lo que somos. Así como lo puedo hacer aquí, lo haría en Suiza o cualquier país. Si lo haces con amor y ganas lo vas a lograr donde estés”, refirió.

Añadió que cree que para lograr conectar con el público venezolano solo debe ser ella misma. “Debo dar amor y trasmitir con mis canciones cosas buenas y temas reales”, consideró.

Al ser cuestionada sobre la selección del urbano, Alevalen aseguró que está 100 % abierta a cualquier género porque “la música deber ser diversa”.

“Para mí con que sea música y pueda trasmitir lo que siento o lo que me gusta por medio de una canción, el ritmo es lo de menos. Sin embargo, por el momento estoy feliz con el urbano”, comentó.

También dijo que las mujeres tienen un campo musical difícil de enfrentar pero no imposible de lograr. También habló sobre la denigración de las féminas en el género.

“Nunca cantaría algo que denigre a lo que yo soy una mujer”, subrayó Alevalen, al tiempo que manifestó su deseo de compartir escenario con artistas como Corina Smith, Farina y Karol G, entre otras.

Daddy Yankee, Nicky Jam y Don Omar son los cantantes masculinos con los que la zuliana quisiera colaborar. “Sé que con trabajo, disciplina y esfuerzo me llevará a eso”, aspiró.

“Soy una mujer segura, una mujer confiada”, añadió. También se definió como una “persona segura que va con todo”.

Desde el lado emocional, Alevalen habló con los medios de lo importante del trabajo del equipo y de lo valioso de rodearse con personas que la quieren y respetan, entre ellos dos piezas indispensables para la artista, Dios y su madre, quien se desempeña como mánager.

“Yo quería ser miss y en uno de esos concursos debía presentar una prueba de talento. Le dije a mi mama que iba a bailar y ella me dijo que ese no era mi talento. Que había nacido con el don de cantar. Se buscó un profesor y el día que grabé la canción le dije: Mamá yo no quiero ser miss, quiero cantar”, develó la joven al comentar que su madre es su fuente de inspiración y superación.