Aleska Génesis aparece en "La Casa de los Famosos", luego de viralizarse su detención

Luego de viralizarse la detención de la modelo Aleska Génesis Castellanos, acusada de haber robado tres relojes valorados en 10 millones de pesos e intentar venderlos en Miami, la venezolana realizó una aparición estelar en televisión y aclaró lo sucedido.

Castellanos se presentó en el reality show "La Casa de los Famosos" en Telemundo, pese a las adversidades para iniciar la cuarta temporada del mismo.

Unos minutos antes de subirme al vuelo de Miami a México, recibo una llamada de mi abogado para notificarme que había tenido una orden de aprehensión en México y que si yo me subía a ese vuelo y aterrizaba en México, me llevarían presa (…) Sin embargo, no les hice caso y les dije que yo iba a enfrentar esa situación, que iba a dar mi cara y que así me metieran presa, yo iba a demostrar mi inocencia”, declaró durante su llegada al programa.