Alejandro Sanz sorprende a su hija el día de su graduación

Alejandro Sanz conmovió a su hija y a sus seguidores al compartirles el feliz momento que vivió con su hija mayor llamada Manuela, quien celebró su graduación e invitó a su padre, sin embargo, el cantante le dijo en un principio que no iba a poder estar con ella en ese día tan especial, pero al final llegó de sorpresa.

Sanz no iba a dejar que algunos miles de kilómetros impidieran que compartiera con su hija un momento tan importante como es la graduación, la joven diseñadora vivió un momento lleno de emociones cuando su padre apareció frente a ella con un ramo de flores.

Qué bonita inocencia la tuya, mi niña @manuela.snzm. Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. Feliz graduación vida mía. Te amo”, escribió Sanz como resumen de lo que pasó con su hija.

Alejandro Sanz ya le había dicho a su hija que no podría estar presente en la graduación, donde también se llevaría a cabo una pasarela, le dijo que supuestamente tenía muchas cosas que hacer y que no le sería posible, a lo que Manuela le dijo que no había problema.

El español compartió el intercambio de mensajes que hizo con su hija, y cómo finalmente llegó de sorpresa y ambos se fundieron en un cálido abrazo con el que la joven no puso evitar el llanto; Sanz posteó fotos del especial momento con su hija.