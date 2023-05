Alejandro Sanz revela sentirse "triste y cansado" y el mensaje preocupa a sus seguidores

El cantante Alejandro Sanz se sinceró este sábado en la madrugada con sus seguidores en Twitter, reveló que no atraviesa un buen momento a nivel emocional.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", reconoció el intérprete de Corazón partío al tratar de visibilizar su estado de ánimo. "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", publicó

Sanz explicó que necesitaba ser "sincero" con todos sus seguidores. "Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", compartió el cantante.

