Alejandro Fernández advierte a sus fans sobre estafas a su nombre

El ídolo de la música ranchera se pronunció en sus redes sociales para denunciar a quienes están usando su nombre e imagen para estafar a sus fans.

Me veo en la necesidad de dar este mensaje porque he tenido varios reportes en donde me han dicho que han estado pidiendo dinero a cuentas falsas, han estado intercambiando boletos por dinero, vendiendo meet and greet míos que son totalmente son falsos”, explicó Potrillo a través de Instagram.