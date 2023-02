Alejandro Fernández abre horizontes en su nueva gira: "El cielo es el límite"

Alejandro Fernández retoma sus planes de abrirse otros mercados en el extranjero con su nueva gira de conciertos, "Amor y patria". "El cielo es el límite", dice en una entrevista con EFE.

"No tengo ningún límite. Vamos a llegar hasta donde la vida me lleve", comentó.

El cantante, nacido hace 51 años en Guadalajara, México, es uno de los máximos representantes de la música vernácula en el país junto a su padre, el ídolo Vicente Fernández, aunque el primero ha experimentado con el pop y las baladas.

La pandemia alteró su gira anterior, "Hecho en México", en la que volvía a sus orígenes musicales, y echó atrás su plan de actuar en varios países.

Con este nuevo tour de 21 fechas, que comenzará en septiembre, Fernández recorrerá Estados Unidos y pisará por primera vez un escenario canadiense.

La idea de abrir nuevos mercados nació desde la gira anterior. Esta fecha de Toronto estaba pendiente y quedaron fuera otras que teníamos planeadas en París y en Londres. Estas son las puertas que queremos abrir", aseguró.

Fernández ya había llevado su música a Europa en el pasado con presentaciones en España, país al que espera volver "si no para este año en 2024", y de aquí a septiembre se dedicará a cantar en México y Suramérica.

La decisión de internacionalizar su arte va a la par de su determinación por enaltecer y afianzarse definitivamente en la música mexicana tras explorar el pop en discos como "A corazón abierto" (2004) o "Dos mundos" (2009).

En 2019, con su álbum "Hecho en México", Fernández regresó a la música mexicana tradicional fiel al legado de su familia iniciado por su padre, "El Charro de Huentitán" (1940-2021).

Desde antes de que mi padre falleciera yo había tomado la decisión de regresar a la música mexicana y quedarme aquí. Ahorita estoy totalmente dedicado a representarla y exponerla en cualquier lado que pueda", comentó.

También se enorgullece del trabajo que sus compatriotas más jóvenes llevan a cabo en el género con fusiones y mezclas que renuevan y dan vida al cante regional.

Tengo muchísimos años en esta carrera, he visto subir a artistas y caer en picada, a otros mantenerse, géneros subir y otros bajar, y la música mexicana siempre ha tenido su nicho, pero en estos últimos años ha sido impresionante", confesó.

Homenaje al rey

Ha pasado poco más de un año desde la muerte de su padre y si bien el también apodado "Potrillo" le ha hecho unos cuantos homenajes en sus actuaciones, ahora está a punto de cumplir un sueño que se planteó desde niño en honor al "Rey".

Desde muy chiquito me propuse hacer la misma presentación (que hizo Vicente Fernández) en la Plaza de Toros México porque fue muy especial para mi papá y vi cómo la sufrió", recordó.

El show que "El Charro de Huentitán" dio en 1984 llevaba el nombre de "Un mexicano en la México" y se convirtió en uno de sus conciertos más icónicos al haber tenido que desafiar lluvia, frío y el temor de no llenar el recinto, que finalmente acabó repleto.

El próximo 20 de mayo será su turno en ese particular escenario de la Ciudad de México: "De alguna manera la queremos repetir y también dejar un legado", dice el intérprete de "Como quien pierde una estrella" o "Nube viajera", que de sus nuevos trabajos solo ha dado a conocer de momento el 'single' "Inexperto en olvidarte".

Entre las ciudades que visitará cuando empiece la gira se encuentran Los Ángeles, Houston, Chicago, Nueva York y Las Vegas, y en varias de las fechas previstas estará presente su hijo, el también cantante Alex Fernández.

Una parte de las ganancias del tour irán a parar a la fundación Friends of the National Museum of the American Latino, que está detrás de la creación del Museo Nacional del Latino Estadounidense en el National Mall de Washington.