Alejandra Guzmán reveló lo que hace para librarse de “toda la porquería”

Alejandra Guzmán reveló en un programa de televisión, lo que esta haciendo ante toda esa ‘porquería’; refiriéndose a la polémica que su hija Frida Sofía involucró a toda la familia.

La cantante reveló que está escribiendo: “Es una catarsis, es mi manera de invertir todo lo malo y sacar algo bueno de todo eso. Como cuando a una concha le entra una porquería y convierte una perla a toda esa porquería. Y eso es lo que estoy haciendo yo de toda esta porquería”, declaró Alejandra en el programa ‘Venga la Alegría’.

La artista evitó hablar con detalle de las acusaciones de su hija Frida Sofía en contra de sus familiares, sobre todo de su abuelo Enrique Guzmán, de quien asegura la tocó en sus partes íntimas cuando ella apenas tenía 4 años.

“Creo que lo más bonito es poder enseñarle a la gente por dónde se puede salir, en lugar de querer una venganza o de querer callar la boca a todo el mundo….no le debo nada a nadie y tengo el gusto de ser honesta con la vida, con la gente que ha trabajado conmigo. Siempre he dado lo mejor de mí y lo seguiré haciendo”, declaró Alejandra, quien aseguró que las adversidades a lo largo de su vida no la han destruido, al contrario, la han vuelto más fuerte.