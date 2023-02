Adrián Caliman celebra 30 años de carrera musical con una nueva producción

El bajista venezolano está trabajando en un nuevo proyecto musical en solitario para celebrar sus 30 años de carrera.

Adrián Caliman se ha dedicado a la música desde muy joven, compartiendo su talento como bajista y productor musical con muchas bandas y artistas venezolanos.

En esta oportunidad, Caliman prepara un EP que contará con ocho temas para celebrar sus 30 años de trayectoria sobre los escenarios. Este proyecto musical es producido por el venezolano Carlos Julio Vílchez y explora diferentes ritmos y géneros musicales como: El rock, pop y unos toques electrónicos.

"Es muy importante para mí como músico poder explorar diferentes referencias. Por ejemplo, la música de los Beatles es algo con lo que he crecido como persona y como artista, ya que este año es el 25 aniversario del tributo en homenaje a ellos y estamos preparando un evento memorable". expresó Adrián.

Cabe destacar que en el año 2018, "Beatlemanía" se presentó en el emblemático Centro de Bellas Artes de Maracaibo para celebrar el 20 Aniversario del tributo con un espectáculo sin precedentes marcando un hito en la cultura musical del país agotando todas las entradas en su totalidad para un éxito de taquilla.

"Beatlemanía" es el tributo a los Cuatro de Liverpool realizado por cuatro músicos venezolanos entre ellos Adrián en el bajo, piano, voz y líder de la banda, y con este proyecto tuvieron la oportunidad de presentarse en las más importantes plazas del país.

Dedicado a la música

Pero esto no es todo, 2023 es un año lleno de proyectos donde Caliman será el productor del documental "Esta es la Historia de mi Banda", dedicado a la agrupación "Vanguardia", de la cual formó parte en la década de los 90.

"Supervisaré la grabación, mezcla y finalización de la música nueva incluida en el documental, junto a Giancarlo Roversi, músico-productor que reside en Madrid. Además también estoy encargado de revisar y catalogar el resto de la música de los archivos de la banda para poder masterizarlos y usarlos en el audiovisual".

Adrián no ha dejado de trabajar en lo que más ama, durante 2022 grabó el bajo para el sencillo promocional del ganador del Mara de Oro 2022 como Cantante Revelación con Proyecto Internacional Aristóteles Albornoz "Hoy te quiero decir".

En 2021 trabajó con Segunda Nave, agrupación venezolana radicada en Houston, con quienes lanzó en Youtube y Spotify "Baila", "Oscilador de Amor", y "Sol Azul" para los temas Caliman realizó los arreglos y la producción del mismos.

Más sobre Adrián

En 2016, fue el productor musical y creador de la banda sonora de "Let it be", producción musical teatral basada en la película "Across the Universe" bajo la dirección general de Marcos Meza Pineda.

Adrián, fue reconocido en 2017 por su talento y versatilidad por la Fundación Mara de Oro de Venezuela como "Mejor Bajista del Año" aunado al éxito de sus más de 25 años de carrera musical.

Para saber más sobre sus proyectos y presentaciones puedes seguirlo en Instagram como: @adriancalimang.