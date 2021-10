Adele se sentará con Oprah Winfrey en una nueva entrevista

La cantante Adele será la nueva invitada de la presentadora Oprah Winfrey en un especial que la cadena de televisión estadounidense CBS emitirá en horario de máxima audiencia el domingo 14 de noviembre.

El regreso de Adele, una de las artistas más exitosas de este siglo, después de seis años de silencio centrará la conversación con Winfrey, que se grabará en el mismo escenario en el que la presentadora entrevistó al príncipe Enrique y Meghan Markle la pasada primavera.

El especial contará con una entrevista exclusiva de Adele con Oprah Winfrey desde su jardín de rosas, en la primera conversación televisada de gran alcance que da Adele sobre su nuevo álbum, las historias detrás de las canciones, su vida después del divorcio, su pérdida de peso y la crianza de su hijo», avanzó CBS en un comunicado.

Han pasado solo tres días desde que la cantante británica lanzó su nuevo sencillo, «Easy on Me«, y ya está en camino de pulverizar sus propios récords.

Spotify, la plataforma líder de música en «streaming», dijo este lunes que «Easy on Me» se convirtió en el tema más reproducido durante un mismo día de toda su historia, mientras que Amazon Music aseguró que fue el título más demandado en sus primeras 24 horas.

«Easy on Me», un corte clásico que se inspira en el sonido Brill Building de los años 60, sirve de anticipo para su cuarto disco, «30», que saldrá a la venta el 19 de noviembre.

Adele interpretará en ese especial varios de los nuevos temas, que tomarán el testigo de canciones como «Hello«, «Rolling in the Deep» y «Someone Like You«.

De momento, se desconoce si el programa se emitirá en las televisiones de otros países.