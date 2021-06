Actriz venezolana Marianela González participa en campaña por la comunidad Lgbtq+

Luego de que la venezolana, Marianela González demostrara su amor por Amalia Andrade a través de las redes sociales, la actriz de “Nadie me dira como Quererte” ha alzado su voz a favor de la comunidad LGBTQ+ en pleno mes del Pride o el orgullo.

González escribió en el mensaje las siguientes palabras: “Todos los pronombres, todo el amor. Feliz de hacer parte de esta campaña que apoya la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Hasta que todes no tengamos los mismos derechos, y hasta que no se acabe la violencia, la lucha no para. El 100% de los ingresos netos de esta colección van para apoya @outrightintl @levis_co #levispride“.

por otro lado, la actriz venezolana recordada por papeles como la interpretación de “Pandora” en “Mi Gorda Bella”, ha subido de seguidores en instagram tras revela públicamente sus preferencias sexuales, de 196.000, que tenia antes del anuncio, ahora tiene más de 334.000