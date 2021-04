Abogado de Sarita Sosa prepara estrategia por la herencia de José José

Hace dos días Anel Noreña reveló que es la heredera universal de todos los bienes de José José y también aseguró que no hay otro testamento del cantante en otro lado, refiriéndose a que no dejó nada escrito en Estados Unidos, país donde vivió y en donde forjó una familia con Sara Salazar y su hija Sara Sosa.

Ante esto, el abogado de la familia Sosa Salazar rompió el silencio y aseguró que el testamento que se leyó en México no tiene validez en el estado de Florida, reseñó El Universal de México.

El defensor legal de Sarita y de su madre explicó que como el Príncipe de la canción murió en Miami, lugar donde vivía, y no en México, las leyes de dicho estado del país vecino ampararía a la hija y esposa del cantante.

El murió en Miami, él era residente en Miami. La ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en material legal. Lo único que importa es lo que la corte de la Florida hace y la corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita”, aseguró el abogado ante las cámaras de Suelta la Sopa.

El abogado también se refirió a lo que Anel aseguró al decir que José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del intérprete de “Almohada” y “El Triste“, sólo pensó en su familia. “Cualquiera puede decir lo que sea, eso no es verdadero, no es preciso. Es un hecho que nos es la ley porque él murió en Florida. Como residente de Florida, la ley de Florida aplica, no la de México”, recalcó.

Otra de las cosas que el letrado estadounidense descartó como oficial fue la del testamento y pidió a los Sosa Noreña que se lo dejen ver.

“Si ellos lo tienen, vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en la Florida, no creemos que sea válido, no creo que exista. Además en la Florida, ella pasa a ser la exesposa, el testamento no es válido”, aseguró.

Y entre lo que Marysol Sosa, hija del segundo matrimonio de José José producto de la unión con Anel, explicó por medio de un comunicado en redes sociales en donde aseguró que no hay otro testamento, el abogado de Sarita tiene otros datos, ya que durante la transmisión mostró otro documento en donde se le da el poder legal de todos los bienes del mexicano, nacido en Azcapotzalco, a su hija menor.

Este es un poder legal que nombra a su hija como representante legal y este es el certificado de defunción que se registró en el estado de la Florida, lo que significa que la ley de la Florida aplica”, precisó.

Durante la entrevista, el abogado explicó desconocer si José José dejó un testamento allá en Estados Unidos, pero cree que no haya mucho dinero en cuanto a las regalías por su música; sin embargo, aseguró que ya estaban preparando algo para reclamarlas.

“No creo que haya mucho, debería haber, pero no creo que haya mucho, pero hay que realizar un reclamo para recolectar esas regalías. Nosotros estamos en el proceso de hacerlo”, aseguró.

Hay que recordar José José y Sara Salazar contrajeron nupcias desde 1995 y hasta la muerte del cantante, 28 de septiembre de 2019, siempre vivieron en Estados Unidos.