A Punto Cinco dio fin a su historia musical con un concierto de lujo

El pasado fin de semana, se realó en Miami, el tan esperado ‘Capítulo Final’ de A Punto Cinco, título que le dieron por ser el cierre oficial de una era de historia musical del quinteto más aclamado a principios del 2000 y que alcanzó muchos hits mundiales, récords de audiencia, de ventas de discos, boletos y posiciones radiales tanto en Venezuela como a nivel internacional. Que desde hace más de 15 años no se veían las caras y luego de varios meses de planificación ¡lo lograron!

De todas las generaciones que conformaron A.5, se reunieron esta vez: Franco, Oscarcito, Keyen, Alberto y Mannel para deleitar a sus fanáticos durante más de una hora y media.

Presentados por un icónico video de Daniel Sarcos y repasando algunos momentos de esa época, el quinteto abrió el repertorio con uno de sus temas más coreados: “Cómo Saber” al cual le siguió “Me Alejé de Ti” y “Fui llenándome de ganas”…

“Es una noche llena de anécdotas…les damos las gracias por estar estos 22 años junto a nosotros. Uds. lo merecían, nosotros y A Punto Cinco también”, fueron parte de las sentidas y emotivas palabras con las que dieron la bienvenida a los más de 50.000 espectadores que estuvieron en línea durante las 48 horas de publicación del concierto a través de la plataforma TicketPlate.com

Más que un show, Franco, Keyen, Oscarcito, Mannel y Alberto Spitale junto a la productora y Label Hurricane Music Group quisieron llevarles un recorrido musical lleno de recuerdos, anécdotas, videos como la agrupación que marcó diferencia gracias a sus afinadas voces, perfectas coreografías y particulares vestuarios que rompían con todos los estereotipos.

La ambientación del set con un concepto íntimo junto a los músicos en escena (cuerdas, teclado, guitarra eléctrica, batería, etc), efectos de luces, y hasta la colorización de la imagen dejó ver el excelente trabajo logrado por todo el equipo y fue muy comentado en redes sociales donde muchos artistas, fans, allegados a la agrupación comentaban el impecable trabajo, dejando por sentado que es el mejor concierto virtual ofrecido en 2021.

Como parte de las sorpresas e invitados especiales, estuvieron los venezolanos de la agrupación SanLuis, los hermanos: Luigi y Santiago Castillo junto a Luis Leal (ex integrantes de Voz Veis), también Víctor Muñoz quienes hicieron un repaso por algunos de sus éxitos, El Farolito, Mi Princesa, entre otros…

También recibieron en escena junto a ellos a @Marko quien hoy es considerado uno de los humoristas con mayor cantidad de seguidores en redes sociales, pero que inició su carrera siendo cantante de diversas agrupaciones en Caracas.

Un concierto lleno de mucha alegría, energía, sentimiento, lágrimas, abrazos y despedidas se dejaron ver en los temas “Sólo con Mirarte”, “La Velita”, “Ahora Que No Estás”, “Creo Que Me Enamoré Sólo” y cerrando con broche de oro, su tema emblema “Acurrúcame La Vida” donde se apreciaron las lágrimas de Alberto Spitale y Franco no pudo interpretar algunas partes de la canción por su notable emoción y nudo en la garganta, cerrando con un abrazo grupal donde queda cerrado un capítulo, sin embargo Mannel comentó

“No es el final de algo, sino el comienzo de otra cosa” dejando saber que desde ahora, cada uno iniciará algo nuevo en sus carreras en solitario como cantantes.