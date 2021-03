YouTube esconderá a manera de prueba el contador de los “no me gusta”

YouTube anunció este martes, mediante una publicación en su blog, que pondrá en prueba nuevos interfaces para ocultar provisionalmente el contador de los “no me gusta”.

Quienes formen parte de los ensayos seguirán teniendo la prerrogativa de poner el “no me gusta”. La plataforma tendrá en cuenta esas reacciones a la hora de estructurar sus listas de recomendaciones para los usuarios. Sin embargo, sólo los ‘youtubers’ seleccionados podrán ver el número exacto de los “me gusta” y “no me gusta”.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021