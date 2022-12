YouTube baneará a usuarios que publiquen comentarios tóxicos

Si pensamos en la plataforma de videos, instantáneamente recordaremos alguno que otro comentario tóxico, es probable que en la mayoría de videos exista mínimo un comentario tóxico, YouTube últimamente está sacando actualizaciones contra estos tipos de comentarios. La nueva función, que empezó a regir desde este 14 de diciembre de 2022, es que si el usuario pública reiteradas veces comentarios tóxicos, no podrá comentar nada durante 24 horas.

Gracias al foro de YouTube, sabemos que, si la plataforma detecta y elimina comentarios abusivos, notificará al usuario que ha infringido las normas de la comunidad y si la misma persona continúa con la misma actitud de publicar comentarios tóxicos, recibirá un "ban" y no podrá dejar más comentarios durante 24 horas. "Si los usuarios creen que sus comentarios no deberían haber sido retirados, pueden dar su opinión, pero YouTube no dijo si eso ayudaría a eliminar realmente este tiempo de espera", señaló 800noticias.

Esta nueva medida empezó a funcionar hoy, y YouTube indico que probó la función y descubrió que era efectiva. "Nuestras pruebas han demostrado que estas advertencias/tiempos de espera reducen la probabilidad de que los usuarios vuelvan a dejar comentarios infractores". Esperemos que sea una nueva medida en beneficio de la comunidad, ya que muchas veces ver comentarios tóxicos es algo molesto.