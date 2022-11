Ya tenemos fecha y precio oficial para las PlayStation VR2 de PlayStation 5

Según ha explicado Sony en un comunicado, las PlayStation VR2 llegarán el 22 de febrero de 2023 y su precio será de nada más y nada menos que 599,99 euros. Son, para ponerlas en contexto, 150 euros más caras que las Meta Quest 2 y 50 euros más caras que la propia PlayStation 5 (reciente subida de precio ya aplicada).

Además de dar a conocer el precio del “headset”, desde Sony han lanzado una serie de paquetes y accesorios. El paquete básico costará 599,99 euros e incluye las gafas, los dos mandos y unos auriculares estéreo. No obstante, se podrá conseguir junto a “Horizon Call of The Mountain” por 649,99 euros que se lanzará el mismo día.

"Además, la compañía ha lanzado una base de carga para los controles VR2 Sense. Esta base permite cargar ambos mandos y su precio será de 49,99 euros. También se lanzará el mismo día", indicó Xataka.

Según ha explicado Sony, en la fase inicial de lanzamiento los jugadores de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo podrán reservar PlayStation VR2 a través de la tienda online de PlayStation. Los envíos comenzarán el 15 de noviembre. En otros mercados, PS VR2 se venderá en las tiendas participantes y los pedidos también comenzarán el 15 de noviembre.

En lo referente a juegos, la compañía nipona ha dicho que esperan "más de 20 títulos en el momento del lanzamiento" (algunos de los cuales hemos podido ver hoy), aunque nos citan para más adelante para ofrecer más detalles sobre el catálogo. Lo que sí sabemos es que los juegos de la generación anterior no serán compatibles con este nuevo “headset” de realidad virtual.