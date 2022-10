WhatsApp Plus: Conozca los riesgos de instalar la aplicación

WhatsApp Plus es una versión no oficial de la aplicación de mensajería instantánea de Meta y que incluye muchas funcionalidades añadidas y que está disponible solo en APK para celulares Android. En esta nota te contaremos todas las ventajas, inconvenientes y riesgos que se tienen que tener en cuenta al instalar esta app. Entérate de toda la información.

Esta aplicación es una versión modificada de la original de WhatsApp y fue desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. La app fue desarrollada principalmente para tener una mayor personalización sobre el programa y muchas otras mejoras que conocerás a continuación.

¿Qué se puede hacer con el WhatsApp Plus?

Al igual que el original, WhatsApp Plus permite a los usuarios por chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero también tiene funcionalides que no se encuentran en la versión oficial como cambiar el color a los chats y a la interfaz.

Otras de las ventajas es que puedes usar dos cuentas a la vez en WhatsApp Plus, algo que no se puede en la app original. Además, puedes personalizar tu cuenta añadiéndole más privacidad eligiendo qué contactos no quieres que te vean en línea y hasta cambiar la hora de tu “última conexión”.

¿Cuáles son las desventajas de tener WhatsApp Plus?

Pese a que el tema de personalización es una ventaja muy grande para que los usuarios se decanten por esta versión, WhatsApp Plus también cuenta con varias desventajas y riesgos que las personas deben tener en cuenta.

Una de ellas es que la información de terceros puede ser vulnerable. Todo lo que se comparten tus contactos contigo puede terminar expuesto en esta app, como fotos, videos, archivos y documentos, ya que se alojarán en servidores ajenos a los de Meta y que pueden ser víctimas de hackeos con mayor facilidad. Además, WhatsApp Plus no cuenta con cifrado de extremo a extremo, algo que sí tiene la versión original, por lo que los protocolos de encriptación se inhabilitan.

Por otro lado, si WhatsApp detecta que estás usando esta versión ilegal de su aplicación, podría bloquear tu cuenta para siempre, sin oportunidad de volverla a habilitar nuevamente.

Finalmente, WhatsApp Plus se actualiza constantemente añadiendo muchas funcionalidades en la aplicación, pero también va quitando otras características que se encuentren disponibles.