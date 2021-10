WhatsApp inicia uso de cifrado de extremo a extremo en copias de seguridad

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp empezó a introducir las copias de respaldo cifradas de punta a punta, comunicó la compañía en Twitter.

La nota resalta que las copias de refuerzo guardadas en los servicios de almacenamiento de Google Drive o iCloud ahora se pueden asegurar de esta manera.

🔐 We have started to slowly roll out end-to-end encrypted backups to people with the latest version of WhatsApp! 🔐

More information about how you can protect your chat backups with end-to-end encryption on iOS and Android can be found here: https://t.co/VCRUNWvJyj

