Wall Street espera ventas de iPhone casi récord a pesar de la demora

Durante los últimos tres meses de 2020, Apple Inc entregó su modelo insignia de iPhone 12 semanas después del debut normal del iPhone y cerró algunas de sus tiendas debido a la pandemia.

Pero Wall Street todavía espera un trimestre de ventas casi récord para el dispositivo de la compañía de Cupertino, California, cuando informa las ganancias del primer trimestre fiscal este miércoles, con estimaciones de 59.800 millones de dólares, según los datos del IBES de Refinitiv al 26 de enero. Apple supera el número, podría eclipsar su récord histórico de $ 61.58 mil millones en ventas de iPhone durante el primer trimestre del año fiscal 2018.

Los analistas atribuyen en gran medida el impulso a la sincronización de la línea de iPhone 12, que tenía un nuevo aspecto, conectividad de datos móviles 5G y nuevos modelos en la parte superior e inferior del rango de tamaño.

“Ellos tienen un conocimiento extremadamente bueno de cómo se ve su ciclo de actualización y cuándo las olas son posibles y el suero no lo son”, dijo Ben Bajarin, jefe de tecnologías de consumo de Creative Strategies. “Todos los datos de China y Europa han demostrado que no solo la base instalada estaba envejeciendo, sino que la gente no se estaba renovando. Creo que (Apple) sabía que sería un ciclo de actualización intenso “.

Los analistas también esperan fuertes ventas de Mac de $ 8,690 millones, según datos de Refinitiv del 26 de enero, gracias en parte a la introducción de modelos con el primer chip de procesador central para sus computadoras portátiles y de escritorio que Apple diseñó. En general, los analistas esperan $ 103,28 mil millones en ventas y ganancias por acción de $ 1,41 para el primer trimestre fiscal de Apple.

Un “superciclo” de auges en las ventas de iPhone después de varios años más modestos no es nuevo para Apple: el máximo anterior de la compañía se produjo después de que anunció el iPhone X, con un nuevo diseño. Durante ciclos anteriores, las acciones de Apple a menudo cotizaban a una relación precio-ganancias más baja que sus rivales debido a la dependencia de Apple del iPhone.

Pero esas proporciones han aumentado durante el año pasado, y el analista Toni Sacconaghi de Bernstein se preguntó hasta dónde pueden llegar.

“Con un consenso 33 veces mayor (ganancias por acción del año fiscal 2021) y expectativas de compra superiores a las de la calle, nos cuesta ver el caso de un rendimiento superior material en (Apple), sin un anuncio de producto sorpresa o migración a un modelo de suscripción de hardware incluido”, escribió en una nota a los clientes.