Volkswagen busca reclamar daños a los proveedores por escasez de chips

El fabricante de automóviles alemán Volkswagen está en conversaciones con sus principales proveedores sobre posibles reclamaciones por daños debido a la escasez de semiconductores, dijo este domingo un portavoz de la compañía.

Los fabricantes de automóviles de todo el mundo están cerrando las líneas de montaje debido a problemas en la entrega de semiconductores, que en algunos casos se han visto agravados por las acciones de la antigua administración Trump contra las principales fábricas de chips chinas.

La escasez ha afectado a Volkswagen, Ford Motor Co, Subaru Corp, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co Ltd, Fiat Chrysler Automobiles y otros fabricantes de automóviles.

“Para Volkswagen, la máxima prioridad es minimizar los efectos del cuello de botella de los semiconductores en la producción”, dijo el portavoz de Volkswagen, agregando que la compañía quería resolver el problema en estrecha cooperación con sus proveedores.

Pero el portavoz agregó que este intercambio también incluiría examinar las reclamaciones por daños junto con sus proveedores.

Entre los proveedores de automóviles afectados se encuentran Bosch y Continental de Alemania, que a cambio dependen de los proveedores de chips en Taiwán y otros países asiáticos.

Volkswagen había comunicado a sus proveedores poco después del primer bloqueo en la primavera que estaba aumentando la producción a los niveles previos a la pandemia nuevamente, dijeron fuentes de la industria.

Aún así, los fabricantes de semiconductores cambiaron la producción a otros sectores industriales con altas tasas de crecimiento, como la electrónica de consumo, que dejó a los clientes de la industria automotriz con menos chips de los necesarios, dijeron las fuentes.

La revista Automobilwoche informó que Volkswagen estaba en conversaciones con proveedores alternativos de semiconductores, pero había preocupaciones de que esto pudiera llevar a precios más altos.

Volkswagen quiere asegurarse de que tanto Bosch como Continental compartan la carga y compensen en parte a la compañía por los costos adicionales resultantes, informó la revista.

Una portavoz de Bosch dijo que la compañía se estaba enfocando actualmente en mantener las cadenas de suministro tanto como sea posible.

“Discutiremos todos los aspectos adicionales de la escasez de semiconductores directamente con nuestros clientes y proveedores a su debido tiempo”, agregó.

Continental declinó hacer comentarios.

El ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, ha instado a su homólogo taiwanés Wang Mei-hua a persuadir a los fabricantes de chips taiwaneses para que ayuden a aliviar la escasez de semiconductores en la industria automotriz, que está obstaculizando su incipiente recuperación económica de la pandemia de Covid-19.

Altmaier ha pedido a Wang que aborde el problema en conversaciones con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo y uno de los principales proveedores de Alemania.

Para reducir la dependencia de los proveedores asiáticos y evitar problemas similares en el futuro, Berlín planea aumentar el apoyo estatal para aumentar la capacidad de producción de semiconductores en Alemania y Europa.