Vendido por $ 760.000 el NFT de uno de los videos más vistos de YouTube

El NFT (token no fungible o token criptográficos) de uno de los videos más vistos de YouTube, “Charlie Bit My Finger” (Charlie me mordió el dedo), fue subastado el domingo por 760.000 dólares tras una batalla entre dos compradores en la última hora de la venta.

El precio del clip, de 55 segundos de duración y que fue eliminado de la plataforma de YouTube el domingo tras haber sido visto más de 880 millones de veces, se triplicó en la última hora de la subasta, después de que dos usuarios aumentaran sus ofertas constantemente cada pocos minutos en la web en la que se llevó a cabo la venta.

En el breve video se ve al bebé Charlie mordiendo el dedo de su hermano mayor, Harry, sobre el que está sentado, y riéndose después a carcajadas.

“¡Au, Charlie! ¡Auuu! ¡Eso ha dolido mucho! Charlie me ha mordido“, dice Harry en las imágenes, que fueron subidas a YouTube en 2007.

Se trata del último “clásico” de internet en venderse como un NFT, un formato que se vale de la tecnología de “blockchain“, la misma que sostiene a las criptomonedas, para crear un registro inalterable de un contenido digital único y original y que no puede ser copiado.

El mes pasado, la foto “Disaster Girl“, en la que puede verse a una niña con una sonrisa pícara mientras una casa se incendia a sus espaldas, se vendió por cerca de medio millón de dólares, mientras que el video “Nyan Cat” se vendió en febrero por unos 590.000 dólares.

En este caso, además del NFT de “Charlie bit me”, el comprador recibe los derechos de crear una parodia del video con los mismos protagonistas, pero ya crecidos, puesto que Harry Davies-Carr tiene 17 años, y su hermano Charlie 15.

“Puedes protagonizarlo tú, o dar ese honor al mayor fan de ‘Charlie Bit My Finger’, y crear una divetidísima y moderna versión del clip clásico“, dice la página web de la familia Davies-Carr.