Usuarios reportan fallas de teléfonos Galaxy A23 tras reciente actualización

Según reportes en el foro oficial de la compañía surcoreana, los teléfonos no vuelven a encender o aceptar la carga tras reiniciar o apagar los aparatos. El periodista especializado en telecomunicaciones, Fran Monroy, confirmó que se trata de un fallo de software, y el dispositivo no quedará permanentemente dañado. La recomendación de los expertos es no actualizar los teléfonos Galaxy A23 hasta solventar la problemática