Ubisoft cancela tres proyectos sin anunciar y retrasa Skull and Bones nuevamente

Skull and Bones fue anunciado en 2017 por Ubisoft y cuenta con un largo historial de retrasos. Este miércoles pasado ganó un nuevo capítulo luego de que Stephen Totilo, periodista, afirmara que la compañía decidió posponer nuevamente el lanzamiento del juego.

Sin embargo, el periodista afirma que Ubisoft está planeando una "fase beta futura" para el juego, pero aún no ha recibido fecha de lanzamiento. Según Totilo, el juego podría llegar "a principios de 2023, 2024", reseñó HD Tecnología.

Uhh.... Skull & Bones delayed again, it seems. Ubisoft mentions "upcoming beta phase," adding "Skull and Bones will now be released early 2023-24."

— Stephen Totilo (@stephentotilo) January 11, 2023