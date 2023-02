Twitter presenta falla global este 18-Feb

Twitter está presentando fallas en su servicio a nivel global este 18-Feb desde horas del mediodía, según los reportes de múltiples usuarios.

Los internautas se quejan de problemas a la hora de publicar contenido, además de un feed con hasta 30 minutos de retraso.

También hay quienes denuncian que algunos posteos se cargan muy lentamente o simplemente no lo hacen. Los videos son casi imposible visualizarlos, reseña Excelsior.

La caída de Twitter es la segunda de mayor importancia esta semana en redes sociales luego de lo sucedido con Facebook e Instagram, ambas parte de la empresa Meta.

Usuarios de distintas partes del reportaron la tarde del miércoles que tanto Instagram como Facebook han presentado fallas dentro de las que están errores en la página principal, historias cortadas o fallas en las estadísticas de los creadores de historias.

Is it just me, or is #TweetDeckDown (the actual #TweetDeck, not #TweetDeckPreview)?

— Devon Heinen (@DevonHeinen) February 18, 2023