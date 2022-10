Twitter cambiará la forma de mencionar a otros usuarios

Twitter mantiene su propio ritmo de ejecución, en medio de un proceso de fusión con compañías de Elon Musk, y parece que la manera en que mencionamos a otros va a cambiar drásticamente. La red social viene probando, de manera interna, un sistema de menciones que restringe el uso de esta plataforma para quien busca privacidad.

Un hallazgo de la ingeniera e investigadora Jane Manchun Wong revela que Twitter estudia la implementación de un recurso para segmentar la mención de usuarios basado en la relación con ellos. La captura muestra que podrás determinar quién puede mencionarte en un tuit:

Twitter is working on letting you control who can mention you on Twitter pic.twitter.com/UemMCGcy70

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 13, 2022