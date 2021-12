TikTok prueba un nuevo formato para competir contra Twitch

Las transmisiones en streaming son uno de los formatos más populares en la actualidad y en ese campo Twitch es quien lidera. Pero parece que otro importante jugador en el mundo de las redes sociales quiere hacerle sombra (o al menos frente) a la plataforma.

Según informa TechCrunch, TikTok está probando un nuevo software para Windows bajo el nombre de TikTok Live Studio. Una vez descargado, el programa permitirá a los usuarios iniciar sesión con sus credenciales de la versión móvil del servio y transmitir directamente en TikTok Live.

Dentro del programa los usuarios podrán comunicarse con sus espectadores mediante una función de chat y pueden transmitir contenido desde una computadora, teléfono o una consola.

TikTok le dijo al medio fuente que este programa está en fase de pruebas, por lo que solo está disponible en algunos mercados seleccionados y para unos pocos miles de usuarios.

Tiktok has quietly launched its own streaming software called TikTok Live Studio. #StreamerNews pic.twitter.com/SOxJshxWy7

— Zach Bussey (@zachbussey) December 15, 2021