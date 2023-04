TikTok añadirá avatares de perfil generados con IA

La popularidad de la inteligencia artificial es innegable y casi todas las plataformas se agolpan para integrar esta tecnología en una nueva función. Este caso es el de TikTok quien ha decidido dar el paso y añadir una nueva posibilidad de imagen de perfil que usa la IA para generar avatares.

LinkedIn y Snapchat ya contienen elementos de asistencia basados en las herramientas de OpenAI. Según se ha informado, Meta también está enamorada del potencial de las herramientas generativas de inteligencia artificial, mientras que Twitter está desarrollando su propio sistema similar a ChatGPT, bajo el mandato Elon Musk, según Computer Hoy.

En el caso de TikTok, y según ha informado Matt Navarra a The Verge, el proceso de avatar generativo de la app requiere que los usuarios carguen entre 3 y 10 fotos de ellos mismos, a partir de las cuales el sistema de la aplicación de vídeos puede generar diferentes variaciones y estilos de imagen—hasta 30 avatares diferentes—.

Por supuesto matizar que las imágenes —tanto las cargadas al sistema como las generadas— deberán pasar por la moderación de contenido para garantizar que cumplan con las pautas de la comunidad de TikTok.

View thread to see what it can do 👇 pic.twitter.com/TDBbwok6bt

TikTok has a NEW generative AI avatar creator! 🤖🎨📷

TikTok’s AI Avatars tool can only be used once per day

You need to upload 3-10 photos of yourself

It will generate up to 30 avatars pic.twitter.com/XDXOtx4wVe

— Matt Navarra (@MattNavarra) April 25, 2023