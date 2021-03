SpaceX diseña nave que permitirá a los astronautas asomar la cabeza hacia el espacio

La compañía privada SpaceX ha revelado esta semana un nuevo diseño para su nave espacial Dragon que incluye una novedosa cápsula de vidrio que permitirá a los astronautas asomar la cabeza hacia el espacio y disfrutar de la vista mientras realizan su viaje.

En su cuenta de Twitter, SpaceX publicó una imagen que muestra el nuevo diseño del aparato con una especie de ventana de vidrio en la parte frontal preparada para ofrecer “una nueva vista para la tripulación”.

Además, la nave en forma de bala cuenta con una nariz que hace de escotilla, que al parecer se abre y se cierra dependiendo de la necesidad de los viajeros.

Tras lograr un viaje rentable a la Estación Espacial Internacional (EEI) en 2019, la cápsula Dragon de SpaceX es parte del plan de la NASA para el transporte de pasajeros y carga. En enero de este año, la nave completó su primera misión de reabastecimiento de carga hacia y desde la EEI.

Los modelos de SpaceX Dragon han ido mejorando conforme el tiempo, por lo que es posible que este nuevo diseño incluya también otras novedades que aún no han sido reveladas.

Probably most “in space” you could possibly feel by being in a glass dome https://t.co/SOAIzxVGgX

— Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021