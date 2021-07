Se van los Fleets, pero ¿llega el dislike? a Twitter

Twitter es una de las redes sociales más populares del mundo, resaltando por su servicio de microblogueo en todo el mundo. La plataforma destacó este miércoles, 21 de julio, cuando trascendió que realizan prueba para un botón de dislike.

Así lo informaron medios locales de Estados Unidos y otros especializados, los cuales precisaron que todavía no pueden ser observados por todos los usuarios. En tal sentido, solo algunos serán los “afortunados” de emplear esta nueva opción.

Igualmente, este botón, que evidenciará la aversión a la publicación, solo podrá ser observada por la persona que está viendo los tweets. Sin embargo, la métrica no estará a la disposición de todo el público, ni el autor del mensaje.

At the moment it appears to only be visible on replies, not original Tweets. https://t.co/2lI2jSjjqK

— Nicholas Iglehart (@iglehart97) July 21, 2021