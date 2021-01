Samsung Electronics presenta las líneas de TV 2021 Neo QLED, MICRO LED y Lifestyle

Samsung Electronics Co., Ltd. presentó hoy su portafolio 2021 de pantallas de TV Neo QLED, MICRO LED y Lifestyle durante su primer evento virtual The First Look antes del CES 2021. La nueva línea subraya las características de Samsung compromiso con la accesibilidad, la sostenibilidad y la innovación con nuevos avances que ayudan a redefinir el papel que cumple de la televisión en los hogares de los consumidores, tal y como publicó la compañía.