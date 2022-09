Revelan primeras imágenes y características de Warzone para celulares

El mundo de los videojuegos se encuentra revolucionado y no es para menos. "Call of Duty: Warzone" es más que un hecho, es el sueño de millones de fanáticos que podrán disfrutar de una increíble experiencia "Battle Royale" en sus dispositivos móviles a partir de 2023, según informó el portal de noticias El Tiempo.

Con un emocionante modo de juego de batalla y contenidos auténticos como armas, localizaciones y combates, el videojuego que le ha dado la vuelta al mundo promete volver el año que viene para redefinir el "Battle Royale" en movimiento.

Los desarrolladores no han dejado nada a la imaginación y han revelado algunos adelantos de la que sería una de las grandes apuestas de la compañía que, entre otras cosas, estaría siendo ejecutada en colaboración con una organización de múltiples estudios móviles que incluye equipos de Activision Shanghai Studio, Beenox, Digital Legends y Solid State Studios.

En esta oportunidad, el nuevo lanzamiento mezclará la tecnología de "Call of Duty: Modern Warfare II" y "Call of Duty: Warzone 2.0" para ofrecer a los usuarios no solamente muchas características sociales -como amigos y canales de chat- sino un pase de batalla compartido que, sin duda, hará que jugar conectado sea aún más divertido.

¿Qué esperar de "Call of Duty: Warzone" para celulares?

¡Bienvenidos a Verdansk, jugadores móviles!: las vistas emblemáticas, los campos de batalla abiertos, las crestas nevadas y hasta la calurosa caída de SuperStore volverán para que los jugadores móviles se adentren por primera vez en el legendario mapa de Verdansk.

Será el Verdansk que los jugadores recuerdan: Dam, TV Station, Lumber, Farmland, Stadium (cerrado), Downtown, Train Station y Prison serán los lugares que verán librar emocionantes batallas.

Enrolla y despega: los vehículos terrestres y aéreos no harán falta en esta mejorada versión. Ya sea que los jugadores deseen protegerse contra las incursiones enemigas o simplemente llegar de manera rápida a los puntos de referencia, podrán hacerlo en el suelo o en el cielo con una amplia oferta de transporte.

Estaciones de suministro confirmadas: el rumbo de una batalla siempre es incierto y más si los jugadores cuentan con la oportunidad de realizar mejoras en el armamento, en las rachas de bajas y en las fichas de reanimación a través de las estaciones de suministros que se encuentran repartidas por el mapa. Lo único que deben reunir es dinero en efectivo para gastar y, tal vez así, cambiar el destino del juego.

Contratos confirmados: los jugosos botines y el dinero extra son elementos que nunca están de más cuando de obtener ventaja sobre la competencia se trata. En esta versión para celulares se podrán realizar mini - misiones espaciales por toda Verdansk para tener más oportunidades de conseguir la victoria.

Segunda oportunidad: ¡El Gulag!: de acuerdo con el comunicado oficial de los desarrolladores, las segundas oportunidades estarán permitidas en la versión móvil, aunque no será para nada fácil conseguirlas.

Enfréntate a un tiroteo 1c1 en el que el ganador se lo lleva todo y gana una segunda oportunidad de supervivencia. Si eres eliminado en Verdansk, derriba a un enemigo en el Gulag; gana y vuelve a desplegarte en la partida”, explicaron en el comunicado.

Con el objetivo de crear una tecnología unificada, tanto las armas como los operadores serán algunas de las que aparecen en "Call of Duty: Modern Warfare II" y "Call of Duty: Warzone 2.0" en consola y PC.

Los jugadores no sólo podrán avanzar en el pase de batalla de manera compartida sino que las listas de amigos y los canales de chat también tendrán la opción de sincronizarse con las ediciones de consola y PC de sus antecesores. Jugar desde cualquier lugar nunca había sido tan fácil.