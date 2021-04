Reportan nueva caída de Twitter en varios países

Usuarios de la red social Twitter reportaron nuevamente este sábado fallas para ingresar a los perfiles de otras cuentas.

Las fallas se presentaron en la app de Twitter y también la versión web de escritorio. Entre los mensajes que decían estaban que ha ocurrido un problema técnico o enviaba a abrir sesión; cuando las personas lo intentaban no podían acceder a esta plataforma, una de las más populares en el mundo.

De esta forma, la red social sigue confrontando problemas, después de haber sufrido una caída en varios países del mundo el viernes 16 de abril.

“Puede que los tuits no carguen para algunos de ustedes. Estamos trabajando para arreglar un problema y volverán a sus timelines en breve”, indicó la compañía.

We know that parts of Twitter still aren’t working for some of you. We’re fixing an issue with our servers to get things back to normal soon. Thanks for sticking with us.

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 17, 2021