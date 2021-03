Rakuten venderá participación del 8% a Japan Post como parte de su cruzada con Amazon

La firma japonesa de comercio electrónico Rakuten Inc dijo este viernes que vendería una participación del 8,32% al gigante postal y bancario Japan Post Holdings Co Ltd, profundizando un vínculo logístico frente a la competencia de rivales como Amazon.com Inc.

Rakuten, que sufrió pérdidas operativas en 2020, está bajo presión en múltiples frentes mientras lucha contra Amazon en el comercio electrónico y se enfrenta a las empresas de telecomunicaciones de Japón con su propia red móvil, según como informó Reuters.

“Rakuten es el mejor socio para nosotros, ya que cuenta con tecnología digital avanzada”, dijo el presidente ejecutivo de Japan Post Holdings, Hiroya Masuda, en una conferencia de prensa.

El acuerdo del viernes convierte a Japan Post Holdings en el mayor accionista de Rakuten fuera de la familia fundadora Mikitani. Una antigua empresa de servicios públicos estatal que luego fue privatizada, la compañía tiene presencia en casi todas las calles principales japonesas, con su unidad postal, Japan Post, que tiene alrededor de 24,000 oficinas de correos en todo el país.

“A medida que los gigantes de la tecnología crecen en poder, estamos combinando nuestras fuerzas”, dijo el director ejecutivo de Rakuten, Hiroshi Mikitani.

El año pasado, Rakuten adquirió una participación del 20% en la unidad de supermercados japonesa de Walmart Inc. Ha tenido una asociación con la unidad, Seiyu, desde 2018.

Este mes, el operador de aplicaciones de chat Line se fusionó con el negocio de Internet de SoftBank Yahoo Japan en un acuerdo anunciado por primera vez en 2019.

Las acciones de Rakuten y Japan Post subieron en las operaciones de la tarde en Tokio después de que Reuters y otros medios informaron sobre la unión.

Image Frame Investment, una unidad del gigante tecnológico chino Tencent Holdings Ltd, también tomará un 3,65% en Rakuten a través de una adjudicación de terceros, según una presentación de Rakuten.