PlayStation 6: no habrá PS5 Pro, Sony dará el salto a la siguiente generación

Ha sido una costumbre de Sony, a lo largo de las generaciones, hacer un relevo intermedio para su consola en curso con un modelo más pequeño o, como ocurrió en la octava generación, un poco más poderoso (PS4 Pro).

No será el caso esta vez. De acuerdo con el renombrado informante de la industria, Tom Henderson, Sony está más interesado en el PlayStation 6, que en producir un PS5 Slim o PS5 Pro.

No sólo eso, de acuerdo con el periodista de Insider Gaming, la nueva versión del PS5 con unidad removible de lectura de disco será muy similar, en cuanto a diseño, al modelo actual y su accesorio no necesariamente será compatible con la PS5 digital de hoy.

En lo concerniente a una versión Pro de esta generación, no estoy seguro. No se siente como que la versión regular haya sido explotada al máximo todavía yo probablemente no estará disponible en masa hasta el fin de año. Lo único que puedo decir es que he escuchado más sobre el PlayStation 6 que sobre un PS5 Pro".

As for if there's going to be a Pro version this generation, I'm not entirely sure. It doesn't feel like the regular version has been fully utilized yet and probably won't be on mass until the end of the year. All I can say is that I've heard more about the PS6 than a PS5 Pro.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 23, 2023