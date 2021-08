Ozuna llega a “Call of Duty”

Ozuna sigue expandiendo su presencia mundial y ahora llega a los videojuegos. Su popular máscara de oso de peluche deambulará por los escenarios de “Call of Duty: Mobile. Temporada 7: Elite of the Elite”, disponible ya para Android e iOS.

El reguetonero puertorriqueño se convierte en el primer artista con contenidos personalizados en la versión para dispositivos móviles del juego bélico, donde los jugadores también podrán usar otros elementos del cantante como avatares y tarjetas de visita.

Para sellar esta inesperada colaboración, Ozuna lanzó para esta temporada 7 la canción “A La Buena, El Mejor”.