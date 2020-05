Netflix cancelará las cuentas que registren poca actividad

La compañía ha anunciado que comenzarán a eliminar cuentas y cancelar suscripciones para todos aquellos usuarios que lleven más de un año sin actividad alguna en sus perfiles.

Aseguran que ya han comenzado a enviar mensajes a los usuarios para saber si tienen intención de volver y en caso de no recibir ningún tipo de respuesta procederán a eliminar sus cuentas, reseña IGN España.

¿Sabes esa sensación que sientes cuando te has apuntado a algo pero no lo has usado en siglos? En Netflix lo último que queremos es que la gente pague por algo que no usa”, declaraban en un comunicado del que se hacen eco en TechCrunch.