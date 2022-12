Musk lanza un encuesta vinculante sobre si debe seguir dirigiendo Twitter

El magnate Elon Musk, propietario de Twitter, lanzó hoy un sondeo desde su propia cuenta, que prometió será vinculante, para preguntar a los usuarios si debe seguir dirigiendo la red.

Solo dos horas después del sondeo (que estará abierto durante 12 horas), habían votado 5,17 millones de usuarios, con una mayoría del 57,8 % en favor de que Musk deje la dirección.

También tuiteó otro mensaje en el que anunció que "habrá una votación para cambios mayores de política (en la red)", y añade "Disculpas, no volverá a suceder", sin aclarar a qué se refiere.

Ante la avalancha de comentarios que generó su anuncio, Musk aclaró : "No se trata de encontrar un director ejecutivo (CEO), se trata de encontrar un director ejecutivo que puedan mantener Twitter con vida", y ante el comentario de un voluntario para tomar la cabeza en la red, le lanzó una respuesta casi dramática.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022