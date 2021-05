Musk dice que no ha vendido ni venderá dogecoin

El director ejecutivo de Tesla Inc. y partidario de las criptomonedas, Elon Musk, dijo este jueves que no ha vendido ni venderá ninguna de sus tenencias de dogecoin.

A principios de este mes, llamó a la criptomoneda un “ajetreo” durante su anuncio de presentador invitado en el programa de televisión de sketches de comedia “Saturday Night Live”, lo que llevó a que los precios cayeran, tal y como reseñó reuters.

“Sí, no he vendido y no voy a vender ningún Doge”, dijo Musk en Twitter en respuesta a un tweet este jueves que afirmaba que nunca vendería ninguna de sus posesiones de Doge y que era el “mejor hodler”.

Sus tweets sobre dogecoin han convertido la moneda digital, una vez oscura, en el sueño de un especulador.

Musk ha publicado numerosos comentarios sobre las criptomonedas en Twitter este año, lo que ha provocado que los precios se disparen. La semana pasada, Musk dijo que Tesla ya no aceptaría bitcoins para la compra de automóviles, citando preocupaciones ambientales de larga data por una rápida reversión en la posición de la compañía sobre la criptomoneda.

Dogecoin subió un 12% a $ 0.405, según el intercambio de cifrado Binance.