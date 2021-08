Motorola presentó su nuevo “Edge” 2021

A mediados del 2020 Motorola dio un golpe sobre la mesa y lanzó los Motorola Edge y Motorola Edge+, gama media y gama alta, respectivamente. Dos terminales que suponían un importante salto en términos de prestaciones y diseño a los que no le faltan hermanos, como los Edge 20 y 20 Pro, Edge 20 Lite y Edge 20 Fusion y el más reciente, el Motorola Edge (2021).

Se trata del sucesor espiritual del Motorola Edge original y, como tal, conserva el procesador de gama media premium, sube la resolución de sus cámaras y lleva la tasa de refresco de su pantalla a los 144 Hz. El dispositivo ha sido presentado en Estados Unidos y, por ahora, no hay noticias sobre su posible llegada a América Latina, tal y como señala Xataca.com.

Ficha técnica

MOTOROLA EDGE (2021) DIMENSIONES Y PESO 169 x 75,6 x 8,99 mm 200 gramos PANTALLA IPS/LCD de 6,8 pulgadas Resolución FullHD+ (2.460 x 1.080 píxeles) Formato 20,5:9 Tasa de refresco: 144 Hz Tasa de refresco táctil: 576 Hz HDR10 PROCESADOR Snapdragon 778G GPU Adreno 642L MEMORIA RAM 8 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256 GB CÁMARA TRASERA 108 MP f/1.9 Gran angular + macro 8 MP, f/2.2, 119º Profundidad 2 MP f/2,24 CÁMARA DELANTERA 32 MP f/2,25 BATERÍA 5.000 mAh Carga rápida 30W SISTEMA OPERATIVO Android 11 con My UX CONECTIVIDAD 5G Bluetooth 5.2 NFC WiFi 6 GPS OTROS Lector de huellas lateral Desbloqueo facial Resistencia IP52 PRECIO 599 euros al cambio

Más de (casi) todo

El Motorola Edge (2021) conserva las líneas de diseño que vimos en los anteriores dispositivos de la familia. Así pues, tenemos una trasera sencilla con el logo de Motorola en la parte central y las tres cámaras, que sobresalen ligeramente, en la esquina superior izquierda. El sensor de huellas se ha montado en el lateral, como es costumbre en los terminales más recientes.

A diferencia del Motorola Edge, que tenía un panel OLED curvo, el Motorola Edge (2021) apuesta por un panel LCD plano de mayor diagonal y mayor tasa de refresco. Así pues, tenemos una pantalla de 6,8 pulgadas con resolución FullHD+ (2.460 x 1.080 píxeles) con nada más y nada menos que 144 Hz de tasa de refresco y 576 Hz de tasa de refresco táctil, dos funciones pensadas para los más jugones.

Bajo el capó encontramos el procesador Snapdragon 778G, que es uno de los más recientes de Qualcomm. Es un SoC de seis nanómetros con núcleos Kryo 670 a una velocidad máxima de 2,4 GHz y cuya GPU es una Adreno 642L. Está acompañado por 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

El alma de este terminal es Android 11 con My UX, la “capa de personalización” de Motorola. No es una capa al uso ya que no personaliza demasiado el sistema operativo, pero sí añade funciones interesantes (y activables/desactivables) para mejorar la experiencia. La batería asciende a 5.000 mAh con carga rápida de 33W.

Finalmente, toca hablar del apartado fotográfico. Motorola ha decidido doblar la resolución del sensor principal con respecto al Motorola Edge original, de forma que en lugar de 64 megapíxeles encontramos un sensor de 108 megapíxeles. En cualquier caso, conviene recordar que estos sensores usan la tecnología de combinación de píxeles para sacar fotos más pequeñas, pero con mejor iluminación.

Los otros dos sensores son un gran angular de ocho megapíxeles y 119º de campo de visión que, usando el modo dedicado, también funcionará como macro; y un sensor de profundidad de dos megapíxeles pensado para mejorar el bokeh en la toma de retratos.

Versiones y precio

El Motorola Edge (2021) se ha presentado en Estados Unidos y, por el momento, no hay noticias sobre su posible llegada a América Latina. En el caso de Estados Unidos, el terminal solo está disponible en una única versión de 8/256 GB en color Nebula Blue a un precio de 699,99 dólares.