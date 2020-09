Motorola presenta la nueva versión de su teléfono plegable con soporte 5G

Motorola presentó el 9 de septiembre la nueva versión del razr 5G, su teléfono inteligente con pantalla plegable, cuyas mejoras en comparación con el modelo de 2019 incluyen el soporte de esa red y el procesador Qualcomm Snapdragon 765G.

Este dispositivo, que “cabe perfectamente en la palma de la mano o en el bolsillo”, dispone de una batería de 2.800 mAh que dura “todo el día” y dispone de 8 GB de memoria RAM y una capacidad de almacenamiento de 256 GB.

Sus dos pantallas tienen el mismo tamaño que la versión original: la externa es un panel OLED de vidrio que mide 2,7 pulgadas y posee una resolución de 600 x 800 píxeles, mientras la principal es otro panel OLED de plástico de 6,2 pulgadas con resolución HD y 2.142 x 876 píxeles.

Además, el dispositivo incorpora dos cámaras optimizadas para tomar selfis y realizar videollamadas: la trasera dispone de un sensor de 48 megapíxeles y la frontal, ubicada en la parte superior de la pantalla interna, tiene una resolución de 20 megapíxeles.

