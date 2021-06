Milton Dávila, la mente brillante detrás de 10MinutesWebsite

Milton José Dávila Zerpa es uno de los emprendedores más brillantes de la diáspora venezolana y lo certifica el éxito y el aporte de 10MinutesWebsite, aplicación tecnológica que fomenta las bases para una verdadera revolución en la comercialización mediante el mercadeo digital del sector inmobiliario.

En estos momentos Dávila Zerpa, técnico superior en Mecánica y experto en marketing digital, impulsa su plataforma en España, de la mano de Branding Center, empresa de mercadeo especializada y dedicada a la formación de los agentes en el sector inmobiliario

en Europa.

Esperamos una expansión en Latinoamérica postpandémica muy acelerada. En la actualidad contamos con más de 20 empleados, regados por todo el mundo que hacen de 10MinutesWebsite una plataforma confiable y de valor para nuestros clientes”, sostiene este egresado del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), en Gerencia Avanzada.

Sin embargo, el camino de Milton para desarrollar 10MinutosWebsite estuvo plagado de obstáculos, sacrificios y perseverancia.

Emprendedor y gerente

Su experiencia laboral inició en la supervisión técnica en Schlumberger de Venezuela en el área de profesionalización del personal, y complementó sus experticias profesionales con conocimientos sobre construcción de equipos para refinerías petroleras, participando activamente en equipos de licitaciones ante PDVSA.

Fue en 2002 y luego del paro petrolero, cuando Milton apostó por la creación de la marca Dr. Cartucho, al percatarse de la necesidad que tenían los consumidores de contar con un servicio de recarga de consumibles para impresión de una manera confiable, rápida y de calidad.

Dr. Cartucho fue por años una marca líder en el mercado de recargas de consumibles y en su momento llegó a tener más de 60 tiendas dentro de Venezuela. Al punto que en 2005 fue galardonada con el premio nacional de la Franquicia, otorgado por la Cámara Venezolana de Franquicias, Profranquicias.

Esa experiencia le permitió a Milton profesionalizarse en el manejo de importaciones y afianzar contactos directos con ciudadanos y comerciantes chinos, a través de sus experiencias en ferias de talla internacional en el gigante asiático.

Además, gracias a esta franquicia pudo ayudar a personas que impulsaban sus propios negocios e incorporarse al Empresaria do venezolano.

Pero la inestabilidad financiera de Venezuela le hizo ver que vivía en una burbuja y el año 2014 fue un punto de quiebre. “Mis negocios en Venezuela se habían ido disminuyendo hasta el punto que no era posible seguirlos manteniendo. Como resultado decidí vender Dr. Cartucho y venir a probar suerte en Estados Unidos. Por la fuerte devaluación vender la franquicia no me permitió llegar a Estados Unidos de la manera más cómoda. Fueron tiempos muy difíciles. No obstante, con la experiencia y premios que se obtuvieron en Venezuela fue posible abrirme camino en emprendimientos en EE. UU.”, detalla.

Maleta cargada de sueños

El primero de enero de 2015, Milton arribó a la ciudad de Miami con una maleta. Lo demás es historia.

“Llegas y no sabes qué hacer. No conoces qué puedes hacer. Las conexiones que tenías en Venezuela no existen. Lo único que tienes son tus conocimientos y las ganas de buscar oportunidades. No había dinero para invertir en nuevos negocios por lo que mi único activo era mi inteligencia y mis ganas de surgir”, afirma quien en los años 2007 y 2012 fue reconocido por la Revista Gerente, en su edición aniversaria, como uno de los 100 Gerentes más exitosos del año en Venezuela.

Los primeros días de inmigrante transcurrieron en autobús… sí es así. Los pocos ahorros que tenía de Venezuela, no eran para adquirir un vehículo, eran para sobrevivir…”, recuerda Dávila Zerpa, quien fue decantando opciones hasta volverse una especie de referente en el mercadeo digital en Miami. “Así pudimos crear nuestra propia aplicación web: 10MinutesWebsite, en conjunto con mi hermano Mario Dávila, quien ya se encontraba en Estados Unidos”, precisa.

En 2016, Dávila Zerpa acepta la invitación del Dynamo Fútbol Club, en la Isla de Margarita, como Director de Tecnología y Nuevos Proyectos. Su. participación en este proyecto facilitó uno de los objetivos de vida de Milton: proveer mediante sus conocimientos tecnológicos la ayuda necesaria para apoyar a niños provenientes de entornos con carencias económicas, socioculturales y en riesgo de exclusión social.

En sus palabras, lo más triste de haber emigrado no fue haber tenido que comerse las verdes sino encontrar a personas de su mismo país dispuestos a aprovecharse de ti y robarse tu ingenio. “Duele mucho ver a venezolanos que se han adelantado en el proceso migratorio abusar de la necesidad de sus compatriotas. Eso me pegó bastante. Durante mi tiempo de adecuación, las únicas personas por las que he vivido malas experiencias (robos) han sido venezolanos”, afirma.

Pese a esas experiencias no tan buenas, Milton conduce 10Minuteswebsite.com, proyecto líder en la optimización del mercadeo digital de los agentes de bienes raíces en EE. UU., Latinoamérica y España, el cual se ha convertido en una plataforma de gran relevancia en el mundo de los bienes raíces.

Por ello es optimista: “Migrar es fuerte y más cuando lo has tenido todo y luego nada. ¡Muy fuerte! Pero si le sacas provecho a la fortaleza de tu intelecto, te organizas bien y actúas de buena fe, no hay nada que pueda pararte”.