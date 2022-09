Meta creó esta inteligencia artificial que genera videos a partir de textos e imágenes

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, presentó una Inteligencia Artificial (IA) que puede generar videos cortos a partir de descripciones de texto de forma similar al método actual de creación de imágenes a partir de una palabra o una frase, según lo informó Infobae.

Todos estos videos fueron generados por el sistema de Inteligencia Artificial (IA) que nuestro equipo en Meta creó. Lo llamamos Make-A-Video. Le das una descripción de texto y crea un video para ti”, indicó Zuckerberg en una publicación en su página oficial de Facebook.

Además de resaltar la función de esta nueva herramienta, la publicación afirma que esta representa un progreso “muy impresionante”, pues la creación de un video a partir de un texto es más complicada que la de una imagen, debido al movimiento que se debe presentarse y al cambio que se produce durante la reproducción.

El post de Zuckerberg indica que “además de generar los pixeles correctamente, el sistema también debe predecir cómo deben cambiar con el tiempo”. Por otro lado, solo se necesitan algunas palabras para que el video empiece a generarse.

El ejemplo presentado por Zuckerberg creó contenido a partir de las palabras “oso de peluche pintando un autorretrato”, “un perezoso bebé con un sombrero intenta usar un a laptop”, “una nave espacial aterriza en Marte” y “Un robot surfea una ola en el océano”.

Por otro lado, se indicó que esta herramienta será liberada a modo de prueba en el futuro, aunque no se informó sobre una fecha tentativa para hacerlo.

IA de Meta como traductor de idiomas

Esta no es la primera Inteligencia Artificial creada por Meta que tiene una aplicación puesta a prueba, pues la herramienta de nombre NLLB-200 ya ha demostrado sus capacidades para traducir hasta 200 idiomas en tiempo real como parte de un proyecto de la compañía llamado No Languages Left Behind.

A diferencia de otras herramientas similares, la desarrollada por la empresa de tecnología fue capaz de realizar traducciones de idiomas africanos y asiáticos de manera directa en lugar de usar el inglés como punto intermedio de traducción, de modo que NLLB-200 produce mejores resultados, más fieles a los significados des las palabras en sus idiomas.

Sin embargo, a diferencia de la IA de Make-A-Video, la encargada de realizar traducciones sí está disponible para ser probada por los usuarios. Solo se debe ingresar a nllb.metademolab.com. Esta web contiene cuentos para niños de diferentes lugares del mundo y culturas, los cuales se presentan en su idioma original, pero que pueden ser traducidos de forma automática al idioma que el usuario desee.

Además, la plataforma de Meta tiene una escala que evalúa la calidad de las traducciones de esta Inteligencia Artificial, que se muestra junto a los resultados se diferencia con figuras geométricas de color azul:

- Experimental (Triángulo): La IA puede presentar errores frecuentes durante el proceso de traducción.

- Intermedio (Cuadrado): La traducción que muestra la IA es correcta en la mayoría de los casos, pero es posible encontrar algunos errores en ella.

- Avanzado (Círculo): A nivel de frases, la Inteligencia Artificial no presenta errores frecuentemente y los que pueden encontrarse en los textos están relacionados más con el estilo de redacción.