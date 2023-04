Mark Zuckerberg abandonaría el proyecto del metaverso

La causa principal es la inversión de 13 millones de dólares que no ha dado resultados y derivó en despidos masivos por parte de la compañía. “Meta ya no habla del metaverso en las conversaciones con sus anunciantes", publica The Information. Zuckerberg deberá redireccionar sus objetivos para mantener el buen funcionamiento de Facebook, Messenger, Instagram y Whatsapp