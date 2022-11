Mañana será el último eclipse de la fase lunar hasta 2025, según la NASA

Este martes 8 de noviembre ocurrirá el segundo eclipse total de Luna del año, y el último en su tipo hasta 2025.

El evento astronómico, que se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, comenzará en la primeras horas de la mañana del martes: el eclipse parcial comenzará a las 3:09 am CST (mismo horario que en el centro de México), llegando a su punto álgido a las 4:16 am y terminando a las 5:42 am.

Durante el eclipse, la sombra de nuestro planeta cubre la Luna, tornándose de color rojizo debido a la refracción, filtrado y dispersión de la luz por parte de la atmósfera de la Tierra, y es por ello que termina brillando sobre nuestra Luna con una luz roja fantasmal.

El fenómeno, también conocido como Luna de sangre, será visible en el este de Asia, Australia, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, así como en algunas zonas de Perú y Venezuela, reseña El Universal.

Por otra parte, en el Reino Unido, Irlanda y Europa continental el eclipse no será visible.

Último hasta 2025

Como explica Alphonse Sterling, astrofísico del Marshall Space Flight Center de la NASA, "los eclipses lunares totales ocurren aproximadamente una vez cada año y medio en promedio. Si bien la Luna ha brindado generosas oportunidades para ver eclipses este año, los espectadores deben aprovechar el eclipse de noviembre porque el próximo eclipse lunar total no ocurrirá hasta 2025".

Opciones para no perderse el eclipse

Durante el momento álgido del eclipse, la Luna estará a 390.653 kilómetros, según científicos de la NASA, y Urano será visible a un dedo de distancia sobre la Luna en forma de estrella brillante.

Cabe señalar que el Observatorio Griffith de Los Ángeles, y el Proyecto Telescopio Virtual, con sede en Italia, ofrece una transmisión en directo del eclipse lunar. A través de YouTube, vía Time and Date, el eclipse también estará disponible para cualquier persona que desee ver este fenómeno.