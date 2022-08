Los premios The Game Awards a los mejores videojuegos ya tienen fecha

The Game Awards, la cita anual que reconoce a los mejores videojuegos del año, celebrará una nueva edición el próximo 8 de diciembre. En esta nueva edición de la gala se estrenará una nueva categoría dedicada a la Mejor Adaptación.

Los premios The Game Awards nacieron en 2014 de la mano del empresario y periodista Geoff Keighley como un reconocimiento de los fans y la prensa a la industria del videojuego. La premiación buscaba reconocer en concreto a «quienes mejoran el bienestar de la comunidad y elevan las voces que representan el futuro del medio».

La edición de 2021 entregó un total de 26 premios, entre los que tuvo un gran protagonismo It Takes Two, el videojuego de acción y aventuras desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronci Arts. El juego fue galardonado con el premio de Juego del Año en The Game Awards 2021.

El propio Keighley confirmó ahora la fecha de su nueva edición, la novena, en su perfil de Twitter, que se celebrará el 8 de diciembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, Estados Unidos.

Esta edición incorporará una nueva categoría, la de Mejor Adaptación, según informan en Engadget. La categoría premiará los proyectos que lleven los videojuegos a "medios populares", como el cine, la televisión o los podcast.