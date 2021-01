los bancos digitales ganan clientes en EE. UU. Durante la pandemia gracias a los depósitos anticipados

Los bancos digitales, incluidos Chime, Varo y Current, se han ganado a más clientes estadounidenses durante la pandemia del coronavirus al procesar rápidamente los pagos de estímulo, distinguiéndolos de los bancos tradicionales y generando valiosas referencias de boca en boca.

En algunos casos, las empresas prefinanciaron depósitos que esperaban que sus clientes recibieran del Departamento del Tesoro. En otros, recibieron fondos rápidamente y los enviaron más rápido que los bancos tradicionales. Eso generó elogios de las personas que celebraron sus primeros depósitos en línea y alentó a otros a unirse a sus bancos digitales.

“TE AMO @Chime”, tuiteó un usuario con el identificador @ jayy702 después de recibir algunos fondos de estímulo el 28 de diciembre. “Razón número 1000 por la que he estado con ellos durante años. #ChimeCares”.

También conocidas como bancos desafiantes o neobancos, empresas como Chime operan principalmente a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes y atraen a los depositantes con beneficios como sin comisiones o requisitos de saldo mínimo.

Las reacciones no fueron todas positivas. Tanto los grandes bancos como las nuevas empresas recibieron quejas sobre retrasos que se debieron a que el Servicio de Impuestos Internos desvió millones de pagos, así como problemas como no tener depósitos directos establecidos.

Sin embargo, en general, los bancos digitales parecieron hacer más para transmitir fondos rápidamente, dijeron analistas. Eso les ayudó a forjarse un punto de apoyo más fuerte en los Estados Unidos, donde han luchado por ganar tracción.

“Hacer que el dinero del estímulo llegue a los clientes más rápido que los bancos tradicionales es una gran ganancia publicitaria para los neobancos”, dijo Sarah Kocianski, jefa de investigación de la consultora fintech 11: FS.

Ella predijo mayores ganancias para los clientes: “El atractivo de recibir un pago temprano permanecerá más allá de los paquetes de estímulo”.

Varo aumentó más del doble de clientes en 2020 en comparación con un crecimiento mucho más lento en años anteriores, dijo a Reuters el director de operaciones Wesley Wright. Ahora maneja casi 2 millones de cuentas.

“La pandemia nos trajo un gran crecimiento a nosotros ya otros bancos digitales”, dijo.

Las cifras de clientes de Current aumentaron de manera similar, de 1 millón de usuarios en junio a más de 2 millones en noviembre. Sus ingresos se quintuplicaron el año pasado.

“Está claro que los estadounidenses necesitaban esto desesperadamente”, dijo el actual director ejecutivo Stuart Sopp, quien instó a la administración entrante de Biden a ofrecer más apoyo.

Chime también creció significativamente durante el año pasado, dijo una portavoz, que se negó a compartir detalles. Chime les dio a 700.000 clientes acceso temprano a casi $700 millones en fondos de estímulo.

Aunque están ganando terreno, los expertos sitúan la participación total del mercado de depósitos de los neobancos en un nivel bajo de un solo dígito. A modo de comparación, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp y Wells Fargo & Co representan cada uno al menos el 10% de los depósitos estadounidenses, según datos del gobierno.

Esos tres bancos dijeron que han procesado todos los pagos de estímulo electrónicos que recibieron hasta la fecha.

Millones de clientes de Chase pudieron acceder a fondos a partir del 1 de enero y todas las transacciones válidas se completaron el 4 de enero, dijo el banco. Más de las tres cuartas partes de los clientes de Bank of America que califican para pagos de estímulo los han recibido, dijo. Wells también dijo que ha procesado todos los pagos de estímulo que llegaron a través del depósito directo.

La industria ha atribuido las demoras a problemas más allá del control de un banco, incluido el error del IRS, así como a los pagos enviados a cuentas cerradas oa preparadores de impuestos en lugar de a individuos.

Aquellos que aún no han recibido fondos de estímulo pueden recibir cheques en papel o tarjetas de débito por correo.

BENEFICIOS DE LA CUENTA

Además de beneficios como cuentas sin cargo, algunos bancos digitales también ofrecen acceso temprano a depósitos recurrentes, así como bonificaciones por referencias o adelantos en efectivo gratuitos.

Cuando los bloqueos por coronavirus empujaron a millones de estadounidenses al desempleo, el acceso rápido y fácil al dinero a través de la aplicación para teléfonos inteligentes se volvió aún más atractivo.

Es importante destacar que también consiguieron que más personas accedieran a cuentas “primarias” con depósitos directos, que se requerían para obtener fondos de estímulo electrónicos. Esas cuentas se consideran el santo grial de la banca de consumo, porque los depositantes tienden a quedarse con su banco principal y buscan otros servicios con el tiempo.

Aproximadamente el 15% de los millennials estadounidenses tenían cuentas primarias en bancos digitales en diciembre, frente al 5% a principios de 2020, según una encuesta de Cornerstone Advisors. La consultora define a los millennials como aquellos nacidos entre 1982 y 1994.

Drew Kolar, un barman de 35 años de Nueva York, es uno de ellos.

Después de perder su trabajo en la primavera, Kolar se alegró de ver que los fondos de estímulo aparecían rápidamente en su cuenta de Varo. Se cambió de Chase a fines de 2019 después de que su cuenta se volvió negativa y el banco evaluó las tarifas debido a que los pagos de préstamos estudiantiles salieron mal.

“Comencé a buscar bancos en línea que me aceptaran con mi mal crédito y sin conexiones con Chase, y encontré a Varo”, dijo Kolar. “Hasta ahora, no he tenido problemas”.