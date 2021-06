Las mayores páginas web mundiales regresan a la normalidad

Las mayores páginas web del mundo restablecen poco a poco sus servicios y retornan a la normalidad, luego de un apagón que originó un corte de la Internet a gran escala, registrado a ciertos regiones del Planeta.

Varios sitios web a nivel mundial, entre los que se encuentran importantes medios de comunicación como el New York Times, Le Monde, la BBC, The Guardian, Financial Times, así como la plataforma Reddit, quedaron inaccesibles el martes tras un apagón de Internet que duró alrededor de una hora, reseñó es.euronews.com.

Los sitios mostraban mensajes como “Error 503 Service Unavailable” o “Connection Failure”. Los servicios en línea de Euronews también se vieron parcialmente afectados por el apagón.

Además de los medios de comunicación, los sitios gubernamentales también se vieron afectados, incluyendo en Estados Unidos y el Reino Unido.

El sitio web gov.uk, que incluye los departamentos gubernamentales y muchos servicios públicos del Reino Unido, decía “Error 503 Service Unavailable” hacia las 11.20 CET.

El sitio web de la Casa Blanca mostraba el mensaje “Esta página no funciona” aproximadamente a la misma hora.

¿La causa? Se cree que un problema en Fastly, un popular proveedor de redes de distribución de contenidos (CDN) con sede en EE.UU., fue lo que ocasionó los cortes a gran escala en distintos continentes.

Fastly confirmó la interrupción en su sitio web el martes por la mañana. En un corto mensaje a euronews nos confirmaban que el problema era global.

Una actualización en su sitio web a la 1 de la tarde (CET) decía que el problema había sido identificado y “se había aplicado una solución”. En el enlace permiten seguir la evolución del incidente.