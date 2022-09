La tecnología irrumpe en el mundo del entretenimiento online

La tecnología ya es parte importante de nuestra vida. Hoy en día es común trabajar o estudiar a distancia, pero ¿sabes que también existen opciones de entretenimiento online? En este artículo te contamos tres modalidades que vinieron para quedarse.

Plataformas de streaming

Películas, series, documentales, todo esto está a tan solo un clic de distancia. Esto ha llevado a que algunos hablen de un “boom” de las plataformas de streaming. Se espera que para 2026, haya 131 millones de usuarios de América Latina suscriptos a alguna de las ya conocidas plataformas, reseñó La Patilla.

Frente a esta innovación, los medios clásicos como el cine y la televisión están perdiendo seguidores. Pareciera que hoy la gente prioriza la comodidad de ver lo que quieran, cuando quieran. Se calcula que dentro de unos años plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max concentren un 90% de las suscripciones de usuarios de este tipo de entretenimiento.

Videojuegos

Call of Duty, League of Legends o el FIFA. ¿Quién no ha escuchado alguna vez de ellos? Los juegos en línea que te permiten interactuar en vivo con otras personas cosechan también una gran popularidad. Como sucede con las plataformas de video, la posibilidad de jugar en línea sin tener que comprar ningún dispositivo adicional, cultiva cada vez más seguidores. Con los juegos en línea no necesitas una consola, simplemente un dispositivo móvil y una buena conexión a Internet.

Algunos juegos en línea cuentan con usuarios que suelen jugarlos hace años y estar pendientes a cada actualización. Esto ha llegado al punto de provocar polémicas filtraciones como la del Grand Theft Auto VI, llegando a involucrar al FBI en su investigación. Sin lugar a duda, los videojuegos son una innovación popular en nuestra sociedad. ¿Ya los has jugado?

Casino en línea

Los casinos online son una realidad que vino para quedarse. Cada vez más usuarios, sean expertos o novatos, eligen divertirse desde la comodidad de sus hogares. Tan solo necesitas un móvil, ordenador o tableta con conexión a internet ¡y listo! Las plataformas de casinos online ofrecen una gran variedad de juegos: las tragamonedas, la ruleta, el blackjack o el bingo.

Dentro de las innovaciones más interesantes de este tipo de entretenimiento es la integración de juegos de azar con apuestas deportivas. Tu eliges el deporte, el campeonato y haces tus predicciones. De esta manera se funden en un solo lugar dos pasiones: el deporte y el juego. También podemos mencionar la incorporación de juegos en vivo a los casinos online. Por ejemplo, hoy en día se puede jugar a la ruleta con un crupier en línea. Esto ofrece la posibilidad de tener una experiencia inmersiva, sin tener que ir a un casino presencial.

La virtualidad vino para quedarse y el entretenimiento no es una excepción. Si estás buscando una manera de divertirte de forma fácil, segura y desde la comodidad de tu hogar, las plataformas de streaming, los videojuegos o los casinos en línea pueden ser opciones interesantes para ti.