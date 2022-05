La desaprobación a los presidentes de Latinoamérica se mantiene elevada

El nivel de desaprobación por parte de los ciudadanos a los presidentes de países de Latinoamérica se mantuvo en niveles elevados en marzo y abril pasado, de acuerdo a los datos de un sondeo regional de imagen presidencial difundidos este lunes en Buenos Aires.

Según el más reciente monitoreo bimestral de aprobación presidencial en 18 países de América Latina, elaborado por la organización no gubernamental Directorio Legislativo, la mayoría de los Gobiernos de la región se están consolidando en niveles de desaprobación altos o muy altos e, incluso, aquellos que transitan la etapa inicial de sus mandatos experimentan caídas aceleradas de aprobación.

El experto apuntó que en la actualidad se conjugan en la región dos fenómenos: caídas rápidas de aprobación al poco inicio de los mandatos de gobierno y desaprobaciones consolidadas en formatos "gravados o híperagravados".

Según el sondeo, el ránking de presidentes latinoamericano con mayor nivel de aprobación lo lidera el mexicano Andrés López Obrador (56 % de aprobación), seguido por el chileno Gabriel Boric (39 %), el brasileño Jair Bolsonaro (30 %), el colombiano Iván Duque (26 %), el argentino Alberto Fernández (25 %) y el peruano Pedro Castillo (22 %).

En tanto, el ránking de desaprobación lo encabeza Castillo (71 %), seguido por Duque (69 %), Fernández (60 %), Bolsonaro (53 %), López Obrador (41 %) y Boric (41 %).

En términos netos, descontando el porcentaje de desaprobación al porcentaje de aprobación, sólo López Obrador quedó en terreno positivo (15 %), mientras que el mayor nivel neto de desaprobación lo posee Castillo (-49 %), seguido por Duque (-39 %), Fernández (-35 %), Bolsonaro (-23 %) y Boric (-2 %).

"A quienes les va mal en términos de opinión pública no han sabido surfear la gobernabilidad en contextos de sistemas políticos de partidos rotos. La atomización ha generado expectativas que no fueron fáciles de satisfacer. Y los históricos partidos políticos ya no alcanzan para sostener gobernabilidad o bien, liderazgos fuertes de otrora, acompañando, no han sabido contribuir positivamente en estos procesos, como Colombia, Argentina y Bolivia, por ejemplo", señaló Riorda.