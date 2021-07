Intel construirá chips de Qualcomm

Intel Corp. dijo este lunes que sus fábricas comenzarán a construir chips de Qualcomm Inc. y trazó una hoja de ruta para expandir su nuevo negocio de fundición para atrapar a rivales como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co y Samsung Electronics Co Ltd para 2025.

Amazon.com Inc. será otro nuevo cliente para el negocio de chips de fundición, dijo Intel, que durante décadas mantuvo el liderazgo en tecnología para fabricar los chips de computación más pequeños y rápidos.

Según Reuters, pero Intel ha perdido esa ventaja ante TSMC y Samsung, cuyos servicios de fabricación han ayudado a los rivales de Intel Advanced Micro Devices Inc (AMD.O) y Nvidia Corp (NVDA.O) a producir chips que superan a los de Intel. AMD y Nvidia diseñan chips que luego son fabricados por los fabricantes de chips rivales, llamados fundiciones.

Intel dijo el lunes que espera recuperar su liderazgo para 2025 y describió cinco conjuntos de tecnologías de fabricación de chips que implementará durante los próximos cuatro años.

Los más avanzados utilizan el primer diseño nuevo de Intel en una década para transistores, los diminutos interruptores que se traducen en unos y ceros digitales. A partir de 2025, también utilizará una nueva generación de máquinas de ASML de los Países Bajos (ASML.AS) que utilizan lo que se llama litografía ultravioleta extrema, que proyecta diseños de chips sobre silicio de manera similar a imprimir una fotografía antigua.

“Estamos exponiendo una gran cantidad de detalles a The Street para hacernos responsables”, dijo a Reuters el presidente ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, en una entrevista, refiriéndose a los inversores.

Intel también dijo que cambiará su esquema de nomenclatura para la tecnología de fabricación de chips, utilizando nombres como “Intel 7” que se alinean con la forma en que TSMC y Samsung comercializan tecnologías competidoras.

En el mundo de los chips, donde más pequeño es mejor, Intel utilizó anteriormente nombres que aludían al tamaño de las funciones en “nanómetros”. Pero con el tiempo, los nombres utilizados por los fabricantes de chips se convirtieron en términos de marcado arbitrarios, dijo Dan Hutcheson, director ejecutivo de VLSIresearch, una firma independiente de predicción de semiconductores. Esto, dijo, daba la impresión errónea de que Intel era menos competitivo.

Los primeros clientes importantes de Intel serán Qualcomm y Amazon. Qualcomm, que domina los chips para teléfonos móviles, utilizará lo que Intel llama su proceso de fabricación de chips 20A, que utilizará una nueva tecnología de transistores para ayudar a reducir la cantidad de energía que consume el chip.

Amazon, que fabrica cada vez más sus propios chips de centro de datos para sus servicios web de Amazon, todavía no utiliza la tecnología de fabricación de chips de Intel, pero utilizará la tecnología de empaquetado de Intel, el proceso de ensamblaje de chips y “chiplets” o “mosaicos”, a menudo apilándolos en la llamada formación 3D. Intel sobresale en esta tecnología de empaque, dicen los analistas.

“Ha habido muchas, muchas horas de compromiso profundo y técnico con estos dos primeros clientes y muchos otros”, dijo Gelsinger.

Intel no dio detalles de cuántos ingresos o volumen de fabricación generaría el cliente, aunque Gelsinger dijo durante un evento en el que anunció la noticia de que el acuerdo de Qualcomm involucraba una “plataforma móvil importante” y se involucraba de manera “profunda y estratégica”. Qualcomm tiene una larga trayectoria en el uso de varios socios de fundición, a veces incluso para el mismo chip.

La pregunta más importante a la que se enfrenta Intel es si puede cumplir sus promesas tecnológicas después de años de retrasos bajo el mandato del anterior presidente ejecutivo, Brian Krzanich. En las últimas semanas, Intel anunció el retraso de un nuevo chip de centro de datos llamado Sapphire Rapids.

Pero David Kanter, analista de Real World Technologies, dijo que Intel está siendo más cauteloso que en el pasado. Los años de retrasos se debieron en parte a la “arrogancia” de abordar múltiples problemas técnicos en una sola generación de tecnología.

Esta vez, Intel está presentando cinco generaciones de tecnología en cuatro años, abordando conjuntos de problemas más pequeños y también diciendo que podría no introducir la nueva tecnología EUV con su próximo proceso “Intel 18A” si no está listo.

“Intel se pondrá al día y estará a la vanguardia en algunas dimensiones, con TSMC durante los próximos años“, dijo Kanter, el analista. “Intel realmente tiene gente que pasa todo su tiempo buscando cómo implementar nuevos materiales y tecnología para mejorar su desempeño”.