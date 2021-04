Instagram prueba implementar mensajes cifrados; así sería la nueva opción

Que Instagram pertenezca a Facebook, igual que WhatsApp, no significa que tenga acceso a la misma tecnología o al menos, no a toda; así se explica que una de las funciones más usadas en WhatsApp y Facebook, los mensajes cifrados, aún no estén disponibles en Instagram.

WhatsApp lleva ya años ofreciendo mensajes cifrados de extremo a extremo; es decir, que la clave usada para encriptar el texto no es compartida con nadie. Por lo tanto, ni siquiera la propia WhatsApp es capaz de leer los mensajes que enviamos, reseñó El Español.